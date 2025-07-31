Штраф до 300 тысяч: что грозит за незаконный бизнес на даче

Юрист Александров: баня или другой бизнес на даче может помешать соседям

Директор юридической компании «А.Лигал», эксперт-юрист Юрий Александров заявил, что открытие общественной платной бани или любого другого бизнеса на приусадебном участке может нарушать закон о тишине, мешать соседям и считается незаконным, сообщает «Секрет фирмы» .

«У земли может быть одновременно несколько видов разрешенного использования. Для проверки нужно обратиться в местную администрацию и управление Росреестра. Предварительно можно заказать для себя выписку из ЕГРН на соседний земельный участок», — уточнила ведущий юрист ЕЮС Србуи Иващенко.

Для граждан штраф за такую деятельность может составить от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч, для юридических лиц — до 200 тысяч.

Пострадавшие от чужой коммерции соседи могут в первую очередь обратиться в местную администрацию или садоводческое товарищество или даже вызвать полицию, если речь идет о нарушении закона о тишине и покоя.