Штраф до 1 млн рублей грозит россиянам за сбор некоторых грибов

За сбор и продажу краснокнижных грибов в РФ могут оштрафовать, сумма штрафа разная — в зависимости от тяжести преступления, сообщает RT .

Как рассказали в пресс-службе «АльфаСтрахования», в стране нельзя собирать около 40 видов грибов, среди которых мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый.

За случайный сбор таких грибов предусмотрен штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, за умышленный — до 4 лет принудительных работ и штраф до 1 млн рублей.

Кроме того, за продажу краснокнижных грибов группой лиц могут посадить в тюрьму на 9 лет и оштрафовать на сумму до 3 млн рублей.

Если человек с умыслом собрал краснокнижные грибы и выложил фотографии или видео добычи «тихой охоты» в соцсетях, то наказание будет до 6 лет тюрьмы и штраф до 2 млн рублей.

Специалисты рекомендуют россиянам собрать в лесу только знакомые грибы — опята, лисички, белые или подберезовики, чтобы обезопасить себя.