сегодня в 15:50

Штормовая блокада в Арктике: школьники застряли в Диксоне из-за непогоды

Группа российских школьников уже шесть дней не может выехать из самого северного поселка городского типа Диксон Красноярского края из-за разгула стихии в Арктике. Об этом сообщает Kras Mash .

Как пояснил глава Таймыра Алексей Членов, вывоз учащихся в Дудинку и Норильск планировалось осуществить на военном корабле. Однако тяжелые гидрометеорологические условия и шторм пока делают отправку невозможной.

Глава заверил, что подростки находятся в полной безопасности под непрерывным присмотром сопровождающих педагогов. Они обеспечены трехразовым горячим питанием.

Тем не менее ситуация вызвала серьезное беспокойство среди родственников застрявших детей. В комментариях родители беспокоятся по поводу состояния здоровья школьников.

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