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Шри-Ланка запросила у России компенсацию за своих убитых на СВО военных

Шри-Ланка запросила у РФ компенсацию за погибших и раненых граждан страны, участвовавших в СВО на Украине. Об этом сообщается на сайте МИД Шри-Ланки.

В ходе встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко и замминистра обороны Александром Фоминым, делегация ланкийских дипломатов, возглавляемая министром иностранных дел Таракой Баласурией, подняла вопрос «выплат семьям 17 погибших и раненых, а также досрочного расторжения контрактов со шри-ланкийцами и выплат вознаграждений».

Ланкийские дипломаты предложили россиянам создать совместный рабочий комитет для регулярных встреч с целью решения «вопросов и озабоченностей граждан Шри-Ланки».

При этом МИД РФ не привел никаких подробностей переговоров в своем релизе. В сообщении ведомства говорится, что на встрече обсуждались «актуальные вопросы российско-ланкийской повестки».

Официальных подтверждений участия в СВО граждан Шри-Ланки не было.