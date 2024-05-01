Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз российским туристам

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На Шри-Ланке не отменяют режим предоставления бесплатных виз туристам из семи стран, в том числе РФ, сообщает ТАСС.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в островном государстве Александр Ивин рассказал, что российское правительство получило ноту. В ней сказано, что режим продлили.

«Пока неясно, станет ли этот пилотный проект постоянно действующим и когда». Александр Ивин Заведующий консульским отделом посольства РФ в островном государств

Правительство Шри-Ланки в конце октября 2023 года рассказало о начале выдачи виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Они были бесплатными.

По словам министерства туризма островного государства, гостей из некоторых стран освобождают от платы за визы, чтобы привлечь большее число туристов.