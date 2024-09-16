SHOT: в челябинской школе, на которую напал ученик, работала 51-летняя охранница

В челябинской школе, где ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов, были выключены рамки-металлодетекторы, а на входе сидела 51-летняя сотрудница частного охранного предприятия, сообщает SHOT .

Женщина не заметила ничего подозрительного в действиях школьника и пропустила его. В итоге подростку удалось пронести в школу молоток, нож и пластиковый пистолет в рюкзаке.

Именно сотрудница охраны нажала тревожную кнопку, но сделала она это только через 15 минут после нападения на учеников. К тому моменту нападавшего школьника уже удалось скрутить в туалете. Он там пытался совершить суицид.

ЧОП «Правопорядок+», сотрудница которого пропустила ученика с оружием, начало работать с коррекционной школой № 68 в 2023 году. Теперь удостоверение охранницы могут аннулировать.

Уточняется, что металлодетектор в образовательном учреждении выключили за несколько дней до нападения. Следователи выясняют причины этого.

Нападение на учеников и педагогов в коррекционной школе № 68 города Челябинска произошло утром 16 сентября. Один из школьников успел нанести телесные повреждения своим сверстникам и учителю.