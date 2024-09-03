SHOT: обыски проходят в центре временного содержания иностранцев в Москве

В столичном центре временного содержания иностранных граждан проходят обыски. Причиной следственных мероприятий стали уголовные дела в отношении двух инспекторов, сообщает SHOT .

Центр, который сейчас проверяют правоохранители, расположен в московской деревне Сахарово. Обыски связаны с уголовными делами, которые завели в отношении инспекторов по подозрению в мошенничестве.

По предварительным данным, подозреваются двое сотрудников, которые занимались документированием мигрантов. Через сообщников, дежуривших в районе центра, они предлагали за деньги «решить вопрос» с быстрой отправкой иностранца из центра домой за 30 тыс. рублей. Кроме того, сотрудники предлагали «помочь» с организацией свиданий за 5 тыс. рублей.

Дела возбудили против 33-летнего и 58-летней инспекторов по статье «Мошенничество».