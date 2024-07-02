SHOT: экс-вокалистка группы Demo Зверева приехала из США в Россию на заработки

43-летняя Саша Зверева, которая сейчас проживает в США, устраивает женскую энергопрактику в Подмосковье за десятки тысяч рублей, сообщает SHOT .

Певица не была на родине практически 3 года. Она вернулась, чтобы провести в России однодневный ретрит. Стоимость участия в нем Зверева оценила в 35 тыс. рублей.

Исполнительница отметила, что в США ей не хватает качественного общения, и якобы только поэтому она решила организовать мероприятие с раскрытием чакр в Подмосковье. Кроме того, на ретрите певица предлагает купить ее книгу и получить автограф.

Отмечается, что у Зверевой есть долг перед российской налоговой — 62 тыс. рублей, который она и покроет с помощью организованного мероприятия.

Сейчас певица замужем за американцем. В США она работала доулой — помощницей, которая морально поддерживают женщин, рожающих на дому. Также она вела курсы для будущих мам и соцсети для россиян.