Шорт-лист журналистской премии имени Никиты Цицаги составят до конца 1 октября

Прием заявок на Премию имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце» завершился, сообщает NEWS.ru . Цицаги был российским военкором и погиб в зоне СВО от удара беспилотника ВСУ.

С сегодняшнего дня члены жюри начинают оценку представленных работ и составляют шорт-лист премии. Лучший проект будут определять до 31 октября 2024 года, а результаты конкурса опубликуют на официальном сайте. Церемония награждения победителя пройдет в декабре 2024 года.

Тематика конкурса охватывает важные события, которые освещаются через истории людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях из-за природных, техногенных и экологических катастроф, а также социально-экономических потрясений, военных конфликтов. Премия станет ежегодной.

Работы, представленные на конкурс, имеют различные форматы: видеосюжеты, фотопроекты, печатные серии репортажей и авторские фильмы. Большинство материалов фокусируется на судьбах людей, связанных с проведением СВО: беженцев, волонтеров, жителей Курской области и простых граждан, проявивших героизм.

Премия основана информационным порталом NEWS.ru в память о своем военном корреспонденте Никите Цицаги, который погиб в районе Никольского монастыря под Угледаром в июне 2024 года. Журналист готовил репортаж о жизни монахов во время СВО.