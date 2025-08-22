Шоколадную пасту будут изготавливать в Солнечногорске

Кондитерская компания «Кранч Бранч» переместит импортозамещающее производство в Солнечногорск. Строительная готовность первого корпуса составляет порядка 70%, а его запуск намечен на I квартал 2026 года. Мощность предприятия позволит производить 10 тонн продукции в сутки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Кранч Бранч» специализируется на изготовлении арахисовой, шоколадной пасты и батончиков. Ранее предприятие размещалось в Балашихе, но уже около года возводит завод в Солнечногорске. Здесь оно получило участок по губернаторской программе «Земля за 1 рубль».

«Написали заявление, и в течение двух часов нам ответили. Рассматривали четыре города, но в Солнечногорске нам приглянулись подход и открытость администрации, а также отличная логистика. Будем стремиться заменить иностранные бренды если не полностью, то существенно», — отметил совладелец ООО «Кранч Бранч» Андрей Сайгин.

Площадь первого корпуса составит порядка 1 тыс. кв. м. Ввод его в эксплуатацию позволит создать до 30 новых рабочих мест.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик пообщался с руководством компании. Они обсудили дальнейшее сотрудничество, помощь в прокладке коммуникаций, подборке кадров и другие вопросы.

«Предоставление земельных участков за один рубль — существенная мера поддержки для предприятий. Это привлекает инвестиции в развитие муниципалитета, создает новые рабочие места, а в перспективе — наполняет бюджет городского округа», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В Солнечногорске предоставлены 12 земельных участков по программе «Земля за 1 рубль». Часть размещенных на них предприятий уже прошла запуск, а другая находится на стадии реализации. Так, в 2024 году НПО «Экосистема» ввела в эксплуатацию современный завод по изготовлению систем водоочистки, а «Гормаш Глобал» в течение трех лет возведет производство горно-шахтного оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.