Шойгу оценил разработку российских роботизированных комплексов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения. Он также оценил разработку обеспечения бойцов с учетом опыта проведения СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу представили свыше 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. Их представили 18 предприятий промышленности.

По словам министра, перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс востребован при решении задач на СВО.

Он поручил разработчикам направить усилия на то, чтобы быстро его доработать, оптимизировать и поставить в серийное производство. Шойгу уточнил, что машину невероятно ждут, в ближайшие дни ее должны отправить в группировку для работы.

«Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненных с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро». Сергей Шойгу Министр обороны РФ

Также глава оборонного ведомства рассказал, что машину необходимо пробовать на фронте и немедленно запускать для дальнейшего производства.

Также Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации военных с переднего края пулеметными огневыми средствами.

Министр обороны РФ добавил, что необходимо нарастить производство и поставку армии робототехнических транспортных платформ. Они помогут подвозить материальные средства. До конца следующего года изготовят уже первые 30 образцов.

Помимо этого, Шойгу показали оборудование для организации жизнедеятельности и быта военных. Оно уже показало свою актуальность в зоне спецоперации на Украине.

Шойгу поручил упросить прием перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания на СВО и продемонстрировали положительный результат.