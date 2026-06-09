«Шлюхи раздеваются догола»: пенсионерка устроила разнос на пляже в Ивантеевке

Неадекватная пенсионерка устроила разнос на пляже в подмосковной Ивантеевке. Пожилая женщина выступала против девушек в купальниках, которые отдыхали с детьми, сообщает РЕН ТВ .

Предположительно, пенсионерке не понравились откровенные наряды молодых мамочек, которых она назвала постоянно оскорбляла.

Местная жительница потребовала всех отдыхающих покинуть пляж, так как из-за «таких» «нормальные семьи» якобы не могут его посещать.

«У меня, у дочери, тоже такие дети, она не может сюда ходить, потому что ш**** тут, и раздеваются догола», — кричала прохожая.

При этом во время скандала пенсионерка представилась «генералом юстиции» и «хозяином города». Не помогли отдыхающим и сотрудники охраны, которые пришли на крик. Женщина накричала и на них.

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