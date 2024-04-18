Шлагбаумы и фотоловушки установят в лесничествах Подмосковья

Противопожарное обустройство лесов Подмосковья продолжается. Работы по ремонту и установке новых шлагбаумов ведутся во всех лесничествах Московской области, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«В этом году на территории Подмосковья для ограничения съезда в леса будет проведен монтаж 292 шлагбаумов, 32 из которых установят на территории наиболее горимых округов Московской области. Также на таких съездах для фиксации нарушений мы установим фотоловушки. По состоянию на 18 апреля, отремонтировано 80 и установлено 46 новых шлагбаумов», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Работы по противопожарному обустройству лесов проводит подведомственное Комитету лесного хозяйства Московской области учреждение «Центрлесхоз». Завершение установки конструкций планируется в начале мая 2024 года.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - от 15 до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - от 30 до 110 тыс. рублей;

для юридических - от 100 тыс. до 2 млн рублей;

также возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.