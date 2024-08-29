Школы Волоколамского округа подготовлены к началу нового учебного года

До нового учебного года осталось меньше недели. 2 сентября в школах Волоколамского округа состоятся торжественные линейки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках подготовки к новому учебному году временно исполняющий полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова вместе с председателем окружного Совета депутатов Татьяной Шаргаевой посетили Сычевскую школу и встретились с педагогическим коллективом. Учителя уже раскладывают по партам учебники, готовят спортивный инвентарь. В этом году в школе пополнение — сюда пришел новый учитель географии.

Проверили учебные классы, спортивный зал, пищеблок. Капитальный ремонт, проведенный в образовательном учреждении два года назад, хорошо сохранился.

Осмотрели состояние стадиона, где в этом году завершился капитальный ремонт. Уже скоро учащиеся школы смогут оценить обновленное футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадку для волейбола и баскетбола. Спортивный объект входит в проект губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Открытый стадион». Здесь могут заниматься все жители округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.