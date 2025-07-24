Школы в Обухове и в поселке Зеленый Богородского округа откроются к 1 сентября

Ремонт в центрах образования № 23 в Обухово находится в завершающей стадии — здесь уже идут отделочные работы и благоустройство территории. В школа № 29 в поселке Зеленый идет полное обновление конструкции с перекладкой внутренних стен. Проекты были включены в Народную программу «Единой России» по наказам избирателей округа, передает пресс-служба партии.

Центр образования в Обухово располагается в здании 1937 года постройки, которое не обновляли с 2006 года. Сейчас здесь укладывают плитку, монтируют вентиляцию и слаботочные системы, электрику, благоустраивают территорию. Как сообщил депутат Совета депутатов от «Единой России» Владимир Козынченко, после ремонта в школе появятся актовый и спортзал, которых раньше не было.

«Работы идут в соответствии с запланированным графиком. Новый учебный год ребята и преподаватели начнут в полностью обновленной школе. Особое внимание было уделено благоустройству прилегающей территории, с акцентом на безопасность и удобство. Важно также продумать комфортные места для парковки автомобилей и безопасные зоны для высадки детей, когда школьный автобус останавливается, как это сделано возле второго здания центра образования на улице Московской», — отметил Владимир Козынченко.

В образовательном центре № 29 поселка Зеленый подрядчик выполнил 85% от общего объема демонтажа внутренних конструкций. Одновременно с этим ведется кладка внутренних стен и их штукатурка. Здесь будет обновленфасад, все внутренние помещения школы, полы, потолки, инженерные сети и оборудование. Строители отремонтируют кровлю и входную группу. Планируется также благоустройство прилегающей территории.

«До начала нового учебного года остался всего месяц, и в поселке Зеленый к этому времени планируется открытие обновленной школы, рассчитанной на 640 учеников. На данный момент общая строительная готовность составляет 65%. В ближайшие дни начнется установка пищеблока и будет доставлена мебель. На территории школы создается современное спортивное ядро с беговыми дорожками и площадками для баскетбола и волейбола. Подрядчик уверяет, что все строительные работы будут завершены в первой половине августа, чтобы школа была готова к приему учеников», — рассказал депутат Совета депутатов от «Единой России» Анатолий Лебедев.

В рамках сбора наказов граждан, который проходил в ходе предвыборной кампании от жителей Богородского городского округа в Народную программу партии поступило более 1400 предложений и инициатив, затрагивающих различные сферы жизни.

Муниципальная часть наказов жителей была выполнена ещё в прошлом году. Этот «живой документ» постоянно дополняется. Каждый год депутаты продолжают принимать новые инициативы, а самые важные из них получают финансирование из регионального бюджета.

С 2018 года в рамках партийного проекта «Новая школа» в Богородском округе отремонтировано и построено 26 зданий.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.