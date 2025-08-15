Школы Королева готовы к новому учебному году

Первого сентября образовательные учреждения Королева снова откроют свои двери для юных жителей города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Традиционно учебный год начнется в 22 крупных образовательных комплексах, расположенных в более чем ста зданиях, а также в школе № 7 и школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Подготовка к новому учебному году велась на протяжении летних каникул, а готовность проверила специальная комиссия, в состав которой входят первый заместитель главы Королева Илья Конышев, сотрудники комитета образования, МВД, ГАИ, Росгвардии и других надзорных органов.

В зоне особого внимания — безопасность учеников, проверена исправность противопожарной сигнализации, эвакуационных выходов и средств тушения огня, «тревожных» кнопок и видеонаблюдения, проверены пищеблоки и столовые на соответствие всем требованиям и нормам. Также проведена ревизия помещений и территорий комплексов, включая игровую инфраструктуру, спортивные площадки и зоны отдыха детей младшего возраста.

К началу нового учебного года школы приобрели новый учебный инвентарь и оборудование. Обновление материальной базы позволит школьникам получить современные знания и комфортную среду для учёбы и развития творческих способностей.

Кроме того, в этом году дошкольное учреждение гимназии № 11 было перепрофилировано в современное учебное заведение для младших школьников. Теперь там будет работать эффективная школа полного дня. Также завершается капитальный ремонт двух дошкольных отделений лицеев № 4, № 5 и строительство дополнительного корпуса 1-й школы и начат капитальный ремонт основного здания.

Занятия в этом году начнутся 1 сентября. Всего в День знаний за парты сядут свыше 28 600 ребят из них 2 630 первоклашек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.