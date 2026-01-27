Школы и колледжи Подмосковья провели памятные акции к годовщине освобождения Ленинграда

В школах и колледжах региона состоялись памятные акции, направленные на сохранение исторической памяти о героизме и стойкости жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

В этот день в качестве школьного звонка прозвучал фрагмент Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича, премьера которой состоялась в блокадном Ленинграде летом 1942 года и стала символом несгибаемого духа города.

На уроках истории и внеурочных занятиях школьники посмотрели документальный фильм Арины Шараповой «Город-герой Ленинград», рассказывающий о героической обороне города и подвигах его жителей.

В Долгопрудненской гимназии старшеклассники-наставники «Орлят России» провели лекцию для младших школьников о жизни детей в блокадном Ленинграде и мастер-класс по созданию белых ангелов в память о детях-героях.

Студенты и преподаватели колледжа «Энергия» посетили моноспектакль «Метроном», посвященный жизни в блокадном городе. В Чеховском техникуме прошел цикл памятных мероприятий, включая доклады студентов и просмотр фильма «Помнить, чтобы жить!».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.