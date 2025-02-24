Школы и детские сады: какие социальные объекты появятся в Москве

Около 150 социальных объектов построят в Москве к 2026 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2025 по 2026 год в столице построят примерно 150 социальных объектов, среди которых детские сады, школы, поликлиники и спортивные комплексы, сообщает «Царьград» .

С 2011 года в мегаполисе возвели свыше 1 тыс. объектов социальной направленности. В прошлом году в столице появились 49 новых школ и детских садов, 14 учреждений здравоохранения, 17 спортивных сооружений и 9 объектов культурной сферы.

Кроме того, Москва, по словам мэра, сохраняет высокие темпы строительства недвижимости. С 2011 года в городе возвели свыше 148 млн кв. м, в том числе около 65 млн «квадратов» жилья.

Одним из важных элементов развития столицы является программа реновации. В ближайшее время по ней переедут в новые квартиры 1 млн москвичей.