Школы Химок заключили договоры с партнерами из КНР и открыли мастерскую

Четыре школы Химок заключили индивидуальные договоры с китайскими партнерами, а в гимназии № 23 начала работу мастерская «Умный город» для детей и семейных групп, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Химок Инна Федотова и директора школ обсудили развитие образования на совещании «Час образования». Одной из тем стала реализация меморандума между Химками и Нанкином. Школы «Триумф», «Лидер», № 30 и Тридцать первая школа заключили собственные договоры с партнерами из КНР.

«Современное образование складывается из сильной практики и передового международного опыта. Новые возможности помогут юным химчанам раскрыть таланты и уверенно выбрать будущую профессию», — подчеркнула Инна Федотова.

В гимназии № 23 открылась творческая мастерская «Умный город» для детей и семейных групп. На курсах по стандартам «Молодые профессионалы» школьники изучают алгоритмы, хранение данных, функциональное программирование на Python и C++, графический дизайн, 3D-моделирование и создание 3D-туров.

Для практических занятий используют 3D-принтеры, плоттеры и лазерные станки. Ребята также лепят из глины, создают изделия из дерева, стекла и смолы. Каждый курс включает модуль по экономике проекта и начальным юридическим основам.

Развитие сети мастерских и международного сотрудничества призвано дать школьникам опыт проектной работы, усилить практическую составляющую образования и помочь с выбором будущей специальности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.