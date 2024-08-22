Школы Дмитровского округа вошли в ТОП-100 лучших школ Подмосковья

Традиционно перед началом нового учебного года в Московской области проводится «Съезд учителей», на котором подводят итоги прошедшего учебного года, обсуждают готовность образовательных учреждений к 1 сентября и объявляются лучшие школы региона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с директором департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой поприветствовал участников Форума, а также наградили руководителей школ, занявших высокие позиции.

В ТОП-100 рейтинга вошли гимназия «Логос» и Лицей № 4.

При составлении рейтинга учитывались качество образования, результаты учеников на ЕГЭ, участие в олимпиадах всероссийского и международного уровней, использование современных технологий преподавания и участие в новых проектах. Все директора учебных заведений, попавших в «зеленую», получат денежное поощрение на развитие своих образовательных учреждений.

«Не первый год, благодаря Ольге Лазаревой и всему коллективу гимназии, „Логос“ в десятке лучших в регионе. Благодарю всех педагогов Дмитровского округа за профессионализм и самоотдачу — мы гордимся вами! Именно вы — залог высокого уровня образования в нашем округе», — поздравил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Еще восемь школ муниципалитета попали в ТОП-500 лучших школ региона: Дмитровская школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия «Дмитров», Черновская и Рогачевская школы, Дмитровская школа № 1 им. В. И. Кузнецова, Дмитровская школа № 5 имени Героя Советского Союза К. А. Аверьянова, Деденевская школа им. Н. К. Крупской, Дмитровская школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.