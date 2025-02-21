Школы для приемных родителей в Подмосковье окончили свыше 30 тыс выпускников

Школа приемных родителей в Подмосковье представила два новых дополнительных образовательных модуля. Это первые уникальные программы в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Наши курсы подготовки прошли свыше 30 тыс. приемных родителей. Занятия бесплатные, а подать заявление на обучение в школе приемных родителей можно электронно, не выходя из дома. Также у нас предусмотрен и дистанционный курс обучения», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Модуль «Прием в семью ребенка после вторичного возврата» разработан для родителей, которые принимают в семью детей, переживших смену опекуна. Программа «Взаимодействие с кровными родственниками» поможет выстроить совместную работу с ребенком, которая направлена на сохранение кровной семьи и помогает справиться ребенку с переживаниями, учит доверию. Оба модуля проходят в тренинговой форме по 32 часа.

С этого года приемные родители могут воспользоваться обновленной программой «Подготовка профессиональных приемных родителей для создания ресурсных семей». Такой курс направлен на поддержку ребенка в кризисной ситуации, а также на период пока специалисты помогают кровной семье восстановить условия для достойной жизни ребенка. Модуль рассчитан на 36 часов и проходит в формате тренинга.

В Школах приемных родителей дают психологическую, педагогическую и правовую подготовку к принятию нового члена семьи. Все занятия бесплатны.

Подробнее о Школе приемных родителей на сайте «Усыновление в Московской области».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.