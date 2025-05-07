Школы Балашихи присоединились к акции «Окна Победы»

Школьники Балашихи украсили окна образовательных учреждений в преддверии Дня Победы в рамках всероссийской патриотической акции «Окна Победы». Проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На окнах школ городского округа появились тематические наклейки, посвященные 9 мая: красные звезды, георгиевские ленты, изображения знаменитых памятников, в том числе «Родина-мать». Эти символы стали знаком благодарности ветеранам, напоминанием о мужестве и самоотверженности защитников Родины.



В 2024 году были украшены более 3 миллионов окон по всей стране, к акции присоединились не только школьники, но и политики, общественные деятели и сотрудники учреждений культуры.

Участие в акции стало важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения Балашихи. Школьники, не знавшие ужасов войны, отдают дань памяти тем, кто подарил мир и свободу будущим поколениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.