Школу в ЖК «Домодедово парк» проверили на готовность к учебному году

В Домодедово Московской области проверили готовность школы к учебному году

В Домодедово Московской области проверили готовность новой школы в ЖК «Домодедово парк» к учебному году, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

1 сентября в новую школу пойдут 1200 детей. Сенатор Российской Федерации Александр Двойных вместе с главой Домодедово Евгенией Хрусталевой проверили его готовность.

Школа получилась качественная, просторная: при проектировании объекта особый акцент сделан на том, чтобы были высокие потолки, увеличенные оконные проёмы, удобная планировка.

Классы, мастерские и лаборатории оборудованы самой современной техникой. На базе образовательного учреждения заработает IT-класс, космический и лингвистический классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.