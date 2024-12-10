Школу № 2 в Шатуре ожидает капитальный ремонт в рамках народной программы ЕР

В рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» шатурскую школу № 2 в Шатуре ожидает капитальный ремонт. Он является самым масштабным за всю ее историю. В процессе ремонтных работ планируется усилить несущие конструкции для безопасности, утеплить фасад и крышу для снижения теплопотерь и создания комфортных условий, заменить электропроводку, систему отопления, водоснабжения и канализации. Об этом сообщает пресс-служба секретаря партии «Единая Россия» Дмитрия Янина.

Финальным этапом капитального ремонта станет установка нового оборудования на пищеблоке, что позволит существенно улучшить качество питания учащихся. Также планируется обновление актового зала и учебных классов, что создаст более современную и комфортную образовательную среду.

Замена спортивного инвентаря — еще один важный шаг, который поможет улучшить физическую подготовку школьников и разнообразить их досуг.

Развитие и поддержка сферы образования — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России». В центре внимания — капитальный ремонт общеобразовательных учреждений.

Обновленное здание сделает школу № 2 современным и безопасным местом для обучения, где каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал. Улучшение качества обучения и условий труда как для учителей, так и для учеников школы — все это доступно с помощью народной программы «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.