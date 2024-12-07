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Школу на 600 мест со спортивным ядром достроят в подмосковном ЖК осенью 2025 г

В Мытищах в ЖК «Пироговская Ривьера» продолжается строительство новой школы. Уже завершена заливка фундамента, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая школа будет занимать площадь 16,9 тыс. кв. м и рассчитана на 600 мест. На ее четырех этажах разместятся учебные классы, компьютерные кабинеты, спортивные и актовый залы.

Территория вокруг школы будет благоустроена по самым современным стандартам. Здесь появятся спортивное ядро, прогулочные зоны и места для отдыха. Кроме того, будет проведено озеленение, что сделает школьный двор еще более уютным.

Работы будут окончены к ноябрю 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.