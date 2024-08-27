Школу на 1 650 мест в подмосковном ЖК «Ярославский» ввели в эксплуатацию

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1650 мест в ЖК «Ярославский» городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Девелопер возвел общеобразовательное учреждение в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования.

В школе площадью более 22 тыс. кв. метров запроектированы 66 учебных классов, в том числе специализированные кабинеты химии, физики, информатики, рисования, иностранных языков, биологии, труда и кулинарии. Помещения для изучения естественнонаучных предметов разделены на несколько зон. В школе также расположен актовый зал, библиотека с читальными зонами, столовая с двумя обеденными залами и помещения для занятий спортом и хореографией.

В ЖК «Ярославский» заселены 25 жилых домов, открыты четыре детских сада, поликлиника, две школы на 2100 мест, а также спортивная школа с инклюзивным образованием. Вокруг комплекса четыре лесопарка, поблизости благоустроенная набережная реки Яузы и Рупасовские пруды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.