Школу на 1 550 мест в ЖК «Южная Битца» Ленинского округа ввели в эксплуатацию

В Ленинском городском округе получили заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1 550 мест в микрорайоне «Южная Битца». Учреждение откроет свои двери 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Новая образовательная организация войдет в состав Бутовской школы № 1. Штат педагогов и других специалистов, которые будут здесь работать, полностью укомплектован. Таким образом, новая школа позволила еще и создать рабочие места, в том числе для жителей микрорайона. Сейчас продолжается прием заявлений и комплектование классов. В новом учебном году дети из этого жилого комплекса будут учиться в шаговой доступности от дома», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Школа построена по оригинальному проекту — в форме пятиугольника. Четырехэтажное здание состоит из блоков-модулей. Блок начальных классов рассчитан на 600 детей, имеет отдельный вход, собственные гардероб и спортивный зал, помещения для организации групп продленного дня.

В модуле основной и старшей школы смогут комфортно разместиться 750 учащихся 5-9 классов и 200 старшеклассников. Здесь предусмотрены оборудованные учебные классы и два спортзала.

Блок общешкольного центра включает медицинские кабинеты, актовый зал, пищеблок, библиотечно-информационный центр, административную зону и зону охраны. В здании будет создана доступная среда, в частности, безбарьерные входы и лифт для маломобильных групп населения.

2 сентября в «Южной Битце» также откроется частный детский сад на 325 мест. Это уже второе дошкольное учреждение такой вместимости в этом жилом комплексе, а третье находится на этапе строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.