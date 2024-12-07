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сегодня в 22:15

Школу и детсад начнут строить в округе Подмосковья в 2025 году

В 2025 году в городском округе Реутов начнется строительство двух новых образовательных учреждений: школы на 750 мест и дополнительного корпуса детского сада «Ромашка». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школу планируют разместить на ул. Комсомольской вблизи д. 15. Она войдет в состав средней образовательной школы № 4. Жители давно просили открыть здесь еще одно образовательное учреждение. Квартал густонаселенный, детей становится больше, а школа №4 полностью укомплектована.

Необходимость расширения детского сада «Ромашка» тоже давно назрела. В Реутове практически отсуствует очередь в дошкольные учреждения, однако в этой части города много семей с маленькими детьми. Новый детсад войдет в состав уже существующего учреждения дошкольного образования № 3 «Ромашка».

Проекты школы и детского сада предполагают внедрение современных технологий в обучении и воспитании: здесь будут многофункциональные помещения, безопасные игровые и спортивные площадки, возможности для всестороннего развития подрастающего поколения.

В настоящий момент идет разработка необходимой документации. Принять достроенные объекты в образовательную систему города планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.