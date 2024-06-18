Школьный лагерь открыл свои двери в Лосино-Петровском

Школьный лагерь открыл свои двери в городском округе Лосино-Петровский. Дети из разных школ округа проведут время с пользой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественное открытие первой смены 10 июня в СОШ № 1. Лагерь здесь получил название «Смена». Главной темой потока стала безопасность дорожного движения.

На праздник, который начался с зажигательных песен и танцев, также были приглашены почетные гости и родители. Всех участников торжества поприветствовала Начальник отдела образования управления социальной сферы Смирнова Екатерина Львовна.

«Поздравляю вас с открытием летнего пришкольного лагеря. Вы проведете время в теплой и дружной компании. Желаю вам хорошего отдыха, ярких впечатлений, новых друзей. Вас ждет очень необычная программа– каждый день будет что-то новое и увлекательное» — отметила Екатерина Львовна.

Ребята уже разбились по отрядам, придумали для них названия и готовы к самым лучшим и запоминающимся приключениям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.