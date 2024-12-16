Школьный экспериментальный театр «Шэст» в Жуковском отметил свое 30-летие

Театр ШЭСТ и его бессменный руководитель Елена Жихарева являются организаторами фестиваля «Театральная завалинка», известного не только в нашей стране, но и за ее пределами.

«За 30 лет через театр прошло огромное число талантливых и перспективных юношей и девушек, которые благодаря ШЭСТу сумели раскрыть свой потенциал, найти новых друзей и даже свое призвание. Мы очень гордимся успехами ШЭСТа, его достижениями и наградами. Желаю театру процветания, талантливых воспитанников и новых ярких премьер. С юбилеем!», — пожелал театру глава Жуковского Борис Аубакиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.