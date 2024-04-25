Школьные лесничества Подмосковья вышли в финал Всероссийского конкурса

По результатам экспертной оценки работ федерального заочного этапа Всероссийского конкурса школьных лесничеств им. Г. Ф. Морозова трое ребят из Московской области представят в финале свои проекты, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

Сразу два природоохранных просветительских проекта из Дмитровского городского округа прошли отбор в номинации «Останови огонь!». На суд жюри будут представлены сообщения Полины Шинкаревой (школьное лесничество «Внуковский лес») и Софьи Крапивиной (школьное лесничество «Green Area»).

В номинации «Жизнь леса» ожидается доклад Веры Лазаревой из города Протвино «Изменения растительного покрова на участках елового леса, погибшего в результате массового размножения короеда-типографа на территории ФГБУ «Приокско-Террасного государственного заповедника».

Всего в федеральном заочном этапе конкурса им. Г. Ф. Морозова было заявлено 116 работ из 36 регионов Российской Федерации, для участия в финальном этапе отобраны 44 участника. Защита работ и подведение итогов Всероссийского конкурса состоится 22 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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