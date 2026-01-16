Школьные лесничества Подмосковья провели зимние экологические акции

Школьные лесничества Московской области организовали конкурсы и занятия по защите леса и поддержке птиц в зимний период, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Воспитанники школьных лесничеств Подмосковья продолжают участвовать в природоохранных и образовательных мероприятиях. В Истринской школе имени М. Ю. Лермонтова и Новопетровской школе прошел конкурс рисунков «Не руби ель в лесу» в рамках акции по защите хвойных молодняков от незаконной рубки. Участники подготовили 12 индивидуальных работ и два коллективных плаката. Лучшие рисунки использовали для агитационных материалов и разместили в социальных сетях и на информационном стенде лесничества. Победителям вручили благодарственные письма и памятные подарки.

В школьном лесничестве «Дети леса» на базе школы № 28 города Электроугли прошло занятие о зимней жизни птиц. Старший участковый лесничий Владимир Краснов рассказал школьникам о птицах региона, правилах изготовления и размещения кормушек, а также о безопасной подкормке. В завершение занятия ребята изготовили и развесили кормушки на территории школы.

В школьных лесничествах, курируемых филиалом «Русский лес», после зимних каникул возобновились занятия. Во время каникул юннаты наблюдали за состоянием деревьев, изучали следы животных и пополняли кормушки для птиц. Педагоги готовили новые образовательные программы и встречи с представителями лесного хозяйства.

Воспитанники школьного лесничества «Зеленый патруль» Спасской школы Волоколамского округа также мастерят кормушки и украшают их зерновыми шариками, окрашенными натуральными красителями. Такие инициативы способствуют формированию экологической культуры и бережного отношения к природе у детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.