Школьные лесничества Подмосковья поучаствовали в зимней переписи воробьев

Более 500 участников присоединились к акции по учету воробьев в Московской области. Среди них — обучающиеся и наставники школьных лесничеств. В итоге Московская область заняла третье место в рейтинге Всероссийской переписи воробьев 2025, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

По информации организаторов, в этом году общее количество учтенных птиц составило 10 653 штук. Больше удалось зафиксировать только в Москве и Рязанской области.

Интерес к проводимой акции по количеству птиц вырос в три раза (в 2024 общее число по Подмосковью составило 3 792 воробья).

Количество участников составило 571 человек, что почти вдвое больше предыдущего показателя.

Суть акции — привлечение внимание к проблеме сохранения популяции воробьев и популяризация знаний о птицах.

Активное участие в учетах приняли школы, детские сады и конечно школьные лесничества: «Бересклет» и «Берендеи» из Орехово-Зуевского городского округа, «Зеленый патруль» из Волоколамского муниципального округа, «Лесная Братва» (Сергиево-Посадский городской округ), «Муравей» (Павлово-Посадский городской округ).

«Мероприятие „Всероссийская перепись воробьев“ проводится не для того, чтобы пересчитать всех воробьев в нашей стране, а для того, чтобы выявить места их благополучного пребывания, и с помощью регулярных наблюдений оценить тенденцию к сокращению численности, и, если она есть, то помочь орнитологам выявить причины и принять своевременные меры. Кроме того, воробей — узнаваемый и доступный объект для начинающих натуралистов», — отметил ведущий инженер ГАУ МО «Мособллес» Владимир Захаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.