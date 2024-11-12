Школьные лесничества Подмосковья отметили Синичкин день

Праздник Синичкин день отмечается ежегодно 12 ноября. Существует поверье, что именно в этот день зимующие птицы прилетают в города и села. В этот день взрослые чинили старые птичьи кормушки и вешали новые, а дети кормили птиц. Школьные лесничества Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели активную подготовку к этому празднику, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Мы заботимся о птицах, которые остаются зимовать у нас: уже сделаны кормушки, заготовлены для птичек любимые лакомства — не соленое сало, семечки тыквы, подсолнечника», — рассказала старший участковый лесничий Семеновского участкового лесничества Ольга Семенова.

Синичка — маленькая бойкая птичка, которая у всех вызывает улыбку. Эти перелетные птички слетаются на полюбившееся место целыми стаями и резвятся, радуя людей своим пересвистом. У синицы яркое оперение, которое бросается в глаза.

«Ребята из школьных лесничеств проводят викторины, классные часы, конкурсы рисунков, посвященные нашим пернатым друзьям, выпускают стенды и стенгазеты, в которых рассказывают историю образования этого праздника, его традиции. Уже приближаются холода, и всю зиму, до наступления теплых весенних дней, они будут заниматься подкормкой птиц», — прокомментировала старший участковый лесничий Можайского участкового лесничества Наталья Румянцева.

Члены школьного лесничества «Спутник леса» провели ряд мероприятий, посвященных этой дате. Ребята заготовили семена подсолнечника для пернатых друзей, смастерили кормушки для зимующих птиц и уютные домики для синичек, чтобы им было где укрыться зимними холодными ночами. На занятии юные лесоводы узнали, сколько видов синичек встречается в Подмосковье, какие птицы остаются зимовать в России, как и чем правильно кормить птиц.

«Члены школьного лесничества «Спутник леса», созданного только в сентябре 2024 года, принимают активное участие в намеченных мероприятиях. К «Синичкиному дню» подготовились отлично. Надеюсь, что птицы Можайского городского округа в лице членов этого школьного лесничества обрели настоящих друзей», — отметила старший участковый лесничий Борисовского участкового лесничества Наталья Чиркова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.