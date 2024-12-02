Школьные лесничества Дмитрова взяли два первых места на областной конференции

В Государственном университете просвещения состоялся финальный этап областной конференции юных биологов и экологов, организованный центром развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Московской области, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Среди ее участников были и воспитанники школьных лесничеств из Дмитровского лесничества — Софья Крапивина из школьного лесничества «GreenArea» Подосинковской СОШ и Виктория Хуснутдинова, Николь Ананьева, Кира Зубова из школьного лесничества «Муравейник» Орудьевской СОШ.

Проект Софьи «Чужих пожаров не бывает!» посвящен просветительской деятельности в области профилактики лесных пожаров. Она считает, что легче предотвратить беду, чем потом исправлять ее последствия. Поэтому Софья и ее команда стараются донести до людей важность соблюдения правил пожарной безопасности в лесу. Работа, проделанная Софьей и ее командой, имеет большое значение для сохранения лесов Подмосковья. Профилактика лесных пожаров — это задача, которая требует совместных усилий всех жителей региона.

Ученицы Орудьевской школы Виктория Хуснутдинова, Николь Ананьева и Кира Зубова выступили с проектом «Семенная продуктивность некоторых видов семейства зонтичных (Apiaceae) в условиях ботанического сада МГУ».

Исследовательская работа посвящена изучению фенологии цветения и оценке семенной продуктивности некоторых зонтичных. Знания о фенологии развития цветков имеют практическое значение в селекции и семеноводстве. Оценка семенной продуктивности позволяет выявить успешность развития в конкретных условиях, особенно у иноземных видов.

В 2023 году, когда ребята начали заниматься данной темой, ими были изучены 8 видов зонтичных. В этом году мы решили остановиться на изучении представителей родов Ferula и Prangos. Были изучены 11 видов, а для таких видов, как Ферула можжевеловая и Ферула таджикская впервые приведены данные по фенологии.

Изучение данных видов растений является актуальным, так как они являются перспективными растениями для выращивания в декоративных композициях в рокариях и альпинариях, но остаются очень ограниченно распространенными в культуре, и выращиваются преимущественно в ботанических садах.

«По итогам работы секций обе наших работы заняли почетные первые места. Поздравляем девочек с успешным выступлением на конференции! Желаем им дальнейших успехов и побед в области экологии и биологии», — отметила помощник участкового лесничего Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Анастасия Кнутарева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.