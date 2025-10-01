Школьное лесничество Вологодской области поучаствовало в слете в Подмосковье

XII слет школьных лесничеств Подмосковья стал особенным: впервые на него приехали участники из другой области. В числе команд из 19 школьных лесничеств Московской области свои силы продемонстрировали и ребята из Вологодской области — команда «Вытегория лесная». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Приезд вытегорцев стал ответом на дружеское сотрудничество: весной школьное лесничество из Волоколамского округа участвовало в региональном чемпионате профмастерства «Профессионалы» в Вологодской области.

Юные лесоводы из Вытегры достойно заявили о себе. Они показали лучшие результаты на полосе препятствий конкурса «Лесное многоборье», успешно справились с задачей по ликвидации возгораний, стали одними из лидеров в номинации «Визитная карточка», исполнив авторскую песню под гитару, а также быстрее всех изготовили скворечник.

В своем официальном посте в социальных сетях ребята поблагодарили педагогов Вытегорского политехнического техникума за подготовку, родителей и наставников за поддержку, а также отметили сплоченность команды и лидерские качества капитана Данилы Гусева. Участники признались, что слет подарил им новые знания, яркие впечатления и возможность посетить Москву.

Заместитель начальника отдела экологического просвещения и медиакоммуникаций ГАУ МО «Мособллес» Владимир Захаров подчеркнул, что слет помогает преодолевать все границы.

«Здесь начинается настоящая дружба. Надеемся, что в ближайшем будущем наше мероприятие станет площадкой межрегионального сотрудничества школьных лесничеств», — сказал Захаров.

Таким образом, XII Слет школьных лесничеств подтвердил свою главную идею — объединять детей и взрослых в стремлении беречь лес и развивать дружбу между регионами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.