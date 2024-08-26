Школьное лесничество помогает в обустройстве родника и экотропы в Шатуре

Родник в лесу, в 2 км от села Дмитровский Погост городского округа Шатура давно стал местом притяжения местных жителей. Он находится под шефством сотрудников Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес», а также воспитанников школьного лесничества «Родничок». За несколько лет в свое свободное время лесничие и школьники обустроили не только колодец с водой, но и прилегающую к нему территорию — оборудовали место для отдыха, смастерили из валежника лавку и стол. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Место отдыха вы можете найти по координатам: 55.334613; 39.813292 .

Для проведения экскурсий специалистами Шатурского лесничества при участии школьного лесничества была создана экологическая тропа «Секреты Коробовского леса». Она как раз пролегала через источник, поэтому лесной участок всегда находился под пристальным вниманием. На нем регулярно проводятся субботники по уборке бытового мусора и валежника, а в зимний период развешивались кормушки для подкормки птиц.

Обустраивая зоны отдыха в лесу, лесничие ставят перед собой задачу — сохранить эти удивительные природные места и создать привлекательные, безопасные и комфортные условия для пребывания граждан в лесу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.