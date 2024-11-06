Школьное лесничество Клина посетило библиотеку в рамках годовщины Победы

Учащиеся из школьного лесничества лицея им. Д. И. Менделеева под руководством инженера по охране и защите леса Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» М. М. Корчагиной посетили Центральную городскую библиотеку. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов члены школьного лесничества «Робин Гуды» приступили к сбору материалов о работниках лесного хозяйства.

Сотрудник центральной городской библиотеки Валентина Быкова оказала помощь в поиске и подборе информации о наших земляках-участниках Великой Отечественной войны, которые трудились в лесном хозяйстве, о тружениках тыла, обеспечивающих теплом не только Клин, но и московские предприятия.

«Школьникам рассказали, как необходимо правильно работать с источниками и материалами при проведении исследовательской работы, познакомили с краеведческими изданиями о городе Клин и клинчанах в годы войны. Ребята узнали много нового для себя и выразили желание продолжить встречи в библиотеке», — отметила инженер по охране и защите леса Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Маргарита Корчагина.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.