Школьницы отпрашиваются на «модельные туры», чтобы попасть на тусовки к шейхам

Школьницы в РФ обманывают родителей, чтобы поехать на вечеринки к шейхам в ОАЭ

Школьницы из РФ обманывают родителей, чтобы поехать в Объединенные Арабские Эмираты на вечеринки к богатым шейхам. Думая, что дочь едет в «модельный тур», отцы и матери подписывают разрешение на выезд, но это оказывается эскортом, сообщает SHOT .

Агенты из «модельной индустрии» все чаще пытаются заманить в ОАЭ россиянок до 18 лет на разные мероприятия. Им обещают дорогостоящие подарки, новые iPhone и иное.

За месяц девушки якобы могут заработать четыре млн рублей, различные украшения, иные подарки от зажиточных шейхов. От девушек просят записать видео с проходкой в купальнике и отправить фото.

При этом менеджеры сразу намекают на то, чем придется заниматься девушкам. Они в свою очередь нередко скрывают цели «туров» от родителей. «Модели» с опытом заявляют, что такая поездка — прямой билет в эскорт.

