Школьницы из Подмосковья победили в конкурсе Зеленый зачет

Школьницы из Подмосковья стали победителями и призерами Всероссийского конкурса экологической грамотности «Зеленый зачет-2026». Виктория Мишина вошла в число победителей, Мария Быкова завоевала приз, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Организаторы подвели итоги ежегодного конкурса «Зеленый зачет», направленного на проверку знаний по экологии, биологии, химии и географии. В тестировании участвовали школьники 8–11 классов и студенты первых и вторых курсов колледжей со всей страны.

В числе лучших оказались представительницы Московской области. Виктория Мишина стала победителем конкурса, Мария Быкова вошла в число призеров.

«От души поздравляю наших девочек, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Подмосковные школьники и студенты еще раз подтвердили, что находятся в авангарде российской молодежи, которая интересуется экологией и неравнодушна к проблемам окружающей среды».

Он отметил, что регион стал лидером по числу участников «Зеленого зачета», и выразил уверенность в дальнейших успехах молодежи на федеральном уровне.

Финалисты конкурса встретились с представителями органов государственной власти и экспертного сообщества. В обсуждении принял участие председатель комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, который подчеркнул важность парламентского контроля.

Информация о победителях и призерах будет внесена в государственный информационный ресурс о талантливых учащихся. Это даст им дополнительные возможности для стажировок и участия в проектах университета «Сириус», а также преимущества при поступлении в вузы и получении стипендий и грантов президента.

Проект «Зеленый зачет» организовали фонд «Компас», РХТУ имени Д. И. Менделеева и МГРИ имени Серго Орджоникидзе при поддержке АНО «Университет 2035», Агентства стратегических инициатив, АНО «Диалог», Государственной думы Российской Федерации и партии «Новые люди».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.