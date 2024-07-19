Школьницы из Егорьевска стали финалистами смены детского центра «Орленок»

сегодня в 19:05

Программа была направлена на воспитание у подростков ценностного отношения к окружающей среде, интереса к исследовательской и творческой деятельности, привлечение ребят к сохранению природных богатств страны, развитие движения школьных лесничеств и профориентацию молодого поколения.

В центре школьники провели 3 недели — побывали в походе, поучаствовали в танцевальном батле, попробовали себя в роли ведущих мероприятий, познакомились с высокотехнологичными методами изучения лесных ресурсов и приняли участие в мастер-классах, исследовательских проектах в области экологии, охраны и защиты леса и других активностях.

С берегов Черного моря егорьевцы привезли дипломы и сертификаты за прохождение образовательного курса «Мое ЭКО-дело». Они стали финалистами «Лесного подроста».

«Мы верим, что это не последняя победа, а начало большого пути в лесной отрасли», — сказала старший участковый лесничий Чернолесского участкового лесничества Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Татьяна Ивашкина.

Сейчас юные лесоводы продолжают заниматься лесной наукой, чтобы подготовиться к XI областному слету школьных лесничеств Московской области и достойно представить Егорьевск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.