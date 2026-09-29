Школьницы Электростали заняли второе место в игре «Девушки в погонах»

Команда школы № 18 из Электростали заняла второе место в VIII военно-патриотической игре «Девушки в погонах», которая прошла 26 сентября в Домодедове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

VIII военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» прошла 26 сентября на базе воинской части в городском округе Домодедово. В ней участвовали юнармейские и военно-патриотические команды Подмосковья. Электросталь представили отряд Юнармии «За Родину!» гимназии «Новое поколение» и команда «Кадеты, вперед!» школы № 18.

Участницы преодолели марш-бросок с полосой препятствий, прошли смотр строя и песни, надевали средства защиты от оружия массового поражения. Они также отвечали на вопросы по истории и воинским званиям Вооруженных сил РФ, снаряжали магазин патронами для АК-74, разбирали и собирали автомат.

В программу вошли работа с навигационной системой БПЛА, тактическая стрельба с преодолением препятствий и оказание первой медицинской помощи. По итогам соревнований команда «Кадеты, вперед!» заняла второе место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.