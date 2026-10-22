Школьницу на Кубани затравил директор за якобы снятое видео сверстницы в туалете

Директор школы в Тихорецке Краснодарского края устроила травлю одной из учениц за то, что та якобы сняла другую школьницу на телефон в туалете и выложила видео в Сеть. Историю рассказала мать первой девочки Элина.

«Мама одной из учениц данной школы написала жалобу на мою дочь, якобы та сняла на свой телефон и выложила видео ее дочери в туалете», — отметила женщина.

После этого, по словам Элины, директор школы вызвала ее дочь к себе и в присутствии других педагогов начала оскорблять и унижать девочку. Она также угрожала ей полицией. Причем мать девочки не была поставлена в известность.

Жительница Кубани после скандала решила поговорить с родителями школьницы, которые написали жалобу. Те отметили, что уже выяснили всю правду — на самом деле видео сняла не дочь Элины. У них не было никаких претензий к семье.

Из-за поведения директора школы Элина обратилась в полицию, прокуратуру и региональное министерство образования. После этого директор, по словам женщины, начала применять свои полномочия, чтобы шантажировать ее и угрожать ей, а также подговорила других людей написать заявления в ОПДН на ее дочь.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители и сотрудники министерства образования.

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