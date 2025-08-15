Школьница Сергиева Посада стала серебряным призером конкурса «Большая перемена»

Ученица 7 класса Сергиево-Посадской школы № 1 Татьяна Толстухина стала призером «Большой перемены» — Всероссийского конкурса для школьников и студентов средних профессиональных учреждений, который направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи. На суд жюри она представила проект в номинации «Меняй мир вокруг!» Почетное второе место позволило девушке осуществить мечту и оказаться в знаменитом «Артеке». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Около 700 учеников средних классов со всей России после успешного выполнения заданий дистанционного этапа отправились на финал, который традиционно прошел в Международном детском центре «Артек» с 27 по 31 июля. Наша землячка Татьяна Толстухина покорила судей.

В своем проекте девочка представила фактически план благоустройства. С помощью мамы и соседей по СНТ они разделили одну из площадок на зоны с учетом потребностей жителей разных возрастов. Получилось оборудовать пять территорий: лесную зону, место для посадки овощей и зелени, детскую игровую площадку, к слову, команда девочки самостоятельно занималась обновлением и дизайном лавочек; общими стараниями появилась площадка для выгула домашних животных и зона с беседкой — для спокойного отдыха на природе.

«Я брала с собой флаг нашего города, чтобы все видели, на что способны школьники из Сергиева Посада. Я очень хочу менять мир в лучшую сторону, а мое окружение сильно в этом помогает. Мой проект и второе место — только начало», — поделилась в разговоре Таня.

Вдохновившись слаженной и профессиональной работой артековцев, девушка мечтает поехать в в лагерь вновь, уже в роли вожатой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.