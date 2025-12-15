сегодня в 18:51

Школьница из Жуковского победила в региональном «НейроКвизе» в Подмосковье 12 декабря

Ученица школы №9 из Жуковского Ксения Деревянко стала победителем регионального соревнования «Подмосковный НейроКвиз», которое прошло 12 декабря в технопарке «Исток – РТУ МИРЭА» в Фрязине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

IV Фестиваль профильного образования «ПрофГоризонт» прошел 12 декабря на базе технопарка «Исток – РТУ МИРЭА» в Фрязине. Главной целью мероприятия стало представление технологических разработок школьников и обсуждение путей развития потенциала региона.

Организаторами фестиваля выступили Корпоративный университет развития образования и технопарк при поддержке министерства образования Московской области.

В рамках фестиваля состоялось награждение победителей регионального соревнования «Подмосковный НейроКвиз». Среди них — ученица средней общеобразовательной школы №9 города Жуковский Ксения Деревянко. Конкурс проводился для учащихся 8–11 классов, изучающих искусственный интеллект в рамках проекта «Искусственный интеллект в школах Подмосковья».

Участники также представили 21 исследовательскую работу, защитили инженерные проекты по IT, робототехнике, 3D-моделированию и AgroTech, а также посетили мастер-классы в лабораториях технопарка. Победителей наградила первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.