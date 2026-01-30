Школьница из Серпухова победила в отборе к чемпионату «Профессионалы-2026»

Ангелина Чочуа, учащаяся губернского колледжа городского округа Серпухов, заняла первое место в дополнительном отборе к региональному этапу чемпионата «Профессионалы-2026» по компетенции «Поварское дело», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

29 января на базе колледжа «Подмосковье» прошел дополнительный отбор к региональному этапу Всероссийского чемпионата «Профессионалы-2026» по профессиональному мастерству. В соревновании по компетенции «Поварское дело» среди юниоров участвовали семь школьников из разных городов Московской области.

Губернский колледж представляла восьмиклассница Ангелина Чочуа. Участники готовили холодную закуску — вафли с гарниром из грибов и соусом, рецепт которого каждый выбирал самостоятельно. Жюри оценивало вкус, презентацию, технику исполнения, соблюдение санитарных норм и рациональное использование продуктов.

Ангелина Чочуа заняла первое место и теперь представит Серпухов и колледж на региональном этапе чемпионата, который пройдет с 2 по 6 февраля 2026 года. Подготовкой Ангелины руководит педагог Валерия Швецова-Федосова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.