Школьница из Сергиева Посада победила на региональном этапе чемпионата «Профессионалы»

Екатерина Десятова из школы № 15 Сергиева Посада заняла первое место на региональном этапе Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы-2026» среди юниоров по ветеринарному делу, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Региональный этап Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы-2026» завершился 16 февраля на базе Сергиево-Посадского колледжа. В соревнованиях приняли участие юные специалисты по ветеринарии, выступавшие в категории «Юниоры».

Первое место заняла Екатерина Десятова из школы № 15 Сергиева Посада, второе — Ульяна Одесская из той же школы, третье — Елизавета Елистратова из Школы современного образования в Серпухове.

Победительница получила диплом первой степени, ценные призы и право представлять Московскую область на следующем этапе национального чемпионата.

Участники выполняли практические задания, включая ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов и сырья, клинический осмотр животных, диагностику заболеваний, а также задания по хирургии, наложению бинтов и приготовлению лекарств.

В колледже выразили благодарность наставнику Марии Паршиной за подготовку победителя и вклад в развитие молодых ветеринарных специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.