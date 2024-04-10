Школьница из Сергиева Посада одержала победу на этапе чемпионата «Абилимпикс»

В конкурсе «Парикмахерское искусство» среди школьников победу одержала Арина Шарапова, ученица мастера производственного обучения Сергиево-Посадского колледжа Светланы Пономаревой.

Арина продемонстрировала не только высокий уровень профессионализма, но и силу воли, настойчивость и стремление к победе. Программа «Путевка в жизнь», по которой ее обучали, сыграла ключевую роль в ее успехе на соревновании.

«Абилимпикс» - это не просто соревнование, это возможность для каждого выразить свою истинную сущность, свои уникальные способности и таланты. Для многих участников этот чемпионат станет отправной точкой, которая даст уверенность в собственных силах и веру в свои возможности.

«Поздравляем Арину и ее наставника Светлану с заслуженной победой», - добавили в пресс-службе ведомства.



Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, в Московской области 417 школьных стадионов открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.



«Очень важный проект был нами реализован – это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером – реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», - отметил Воробьев.

