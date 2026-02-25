Школьница из Рузского округа победила на Всероссийской конференции

Анна Шадская представила исследование «Дендронимы в поэтической картине мира Николая Дмитриева» в секции «Гуманитарные науки: иностранные языки, искусство, история, литература». Научным руководителем школьницы выступила учитель русского языка и литературы Татьяна Ивановна Переведенцева. Жюри высоко оценило работу ученицы из поселка Космодемьянский.

Конференцию организовали Российская академия образования, ассоциация педагогов Московской области «Учителя Подмосковья», ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области, МАОУ «Лицей» Реутова и Наро-Фоминская школа №4 с УИОП имени В. В. Завадского.

«Школьники Рузского округа традиционно занимают высокие места в конкурсах, конференциях и олимпиадах как областного, так и федерального уровней. Это признание их трудолюбия, любознательности и качества работы педагогов. Поздравляю Анну Шадскую и ее руководителя с этим достижением», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.