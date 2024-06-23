сегодня в 13:05

Школьница из Москвы набрала 400 баллов на ЕГЭ

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о достижениях московской выпускницы, которая сумела набрать 400 баллов на ЕГЭ.

Ученица Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина набрала в совокупности 400 баллов по 4 предметам. Девушка сдавала русский язык, профильную математику, физику и информатику.

Александра поделилась своей формулой успеха.

По словам девушки, она приложила усердие, целеустремленность, силу воли и искренний интерес к сдаче экзаменов. Также в достижении максимального результата ей помогла поддержка семьи и школы.